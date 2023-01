Názor

Komentátora deníku Financial Times Gideona Rachmana se nedávno na přednášce zeptali, jestli si má Západ přát, aby byla Čína neúspěšná. Ta otázka ho zaujala také v souvislosti s tím, že se hodně píše, že Čínu čeká prudké hospodářské zpomalení. Není to snad to, co jako Západ potřebujeme?