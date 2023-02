Spící obr? Spíš moloch v komatózně-geriatrickém stavu. Amerika nestíhá vyrábět, co Ukrajina vystřílí

Skotský ekonomický historik Niall Ferguson v eseji pro Bloomberg vyjadřuje pochybnosti o americké připravenosti a síle. Nejen v souvislosti s Ukrajinou, také v souvislosti s případem čínského špionážního balonu. Hlavně v relaci s možnou válkou o Tchaj-wan.

Podle Fergusona je problém Spojených států hlavně to, že si to nedostatečně uvědomuje (awareness gap). Pokud by skutečně došlo ke konfliktu mezi USA a Čínou, může se americký vojenskoprůmyslový komplex ukázat nikoli jako spící obr, ale spíše jako moloch v komatózně-geriatrickém stavu.