Jinak se s kolegy shodnu snad v jediném. Vizuálně je to vydařené. Staré stejšny a volhy jsou věrné či naleštěné, ulice pro retro seriál vhodně dobově upravené, uniformy vrátných s červenou páskou přesně tak, jak je máme zaryté v paměti, a k tomu ten sektorový nábytek a příšerné bytové stěny apod.

Kde jsme se neshodli vůbec, je otázka, co je to za žánr. Je to komedie, nebo tragédie? Nebo snad nějaké panoptikum? Nebo to je „nežánr“?