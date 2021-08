MACHÁČEK: Státní diktát cen inflaci zastavit nedokáže. Nixonův pokus budiž důkazem

Ve světle událostí v Afghánistánu a jiných světových průšvihů zapadlo jedno důležité výročí. Právě před 50 lety zavedl americký prezident Richard Nixon cenové kontroly. Možná se to z pohledu zemí střední Evropy nejeví příliš zajímavě, protože země s komunistickou vládou měly cenovou kontrolu v rámci centrálního plánování 40 let, ovšem cenové kontroly v baště kapitalismu, to byl opravdu překvapivý experiment. A důležitá událost, která se zapsala do učebnic ekonomie.