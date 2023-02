Generál je do všeho hrr už teď. Co bude dělat, až se stane prezidentem?

Názor

Generál Petr Pavel, titulovaný po americku „zvolený prezident“ (president-elect), v kampani zaujal poměrně strohou mluvou a uměřeným vystupováním. V debatách se to projevovalo tím, že neměl potřebu plnit přidělený časový limit. To asi u leckoho mohlo navodit sympatický dojem, že i jako prezident bude pan generál rozumně střídmý a úsečný, což by mohlo být docela prima.