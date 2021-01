MACHALICKÁ: Exprezident a Žito na scéně. Jak si Václav Klaus na pódiu notoval s Danielem Landou

V neděli vystoupil na veřejnosti významný klimatolog a epidemiolog Václav Klaus. Národu sdělil, že žádná zázračná vakcína na covid neexistuje, on se očkovat nebude, ale získá na nemoc přirozenou imunitu. Jak, zatím nesdělil, ale předpokládá se, že s tím brzo seznámí komisi pro Nobelovu cenu, a všichni doufají, že jeho metoda odstraní ze světa bez očkování dětskou obrnu, záškrt, černé neštovice a další.

S Klausem si notovala jiná významná osobnost, myslitel, hudebník a herec Daniel Landa. Po své husitské éře, tajné misi pro MI5, CIA, Mosad a BIS v Afghánistánu a inkarnaci v kouzelníka Žita nyní napnul své síly k tomu, aby Česko otevřel světu a našel rozumné řešení, zatím ale nesdělil jaké. Ale prý už hledá schopného mudrce.

Ono by to sice chtělo odborníky z jiných lékařských oborů, než je epidemiologie, ale aspoň se člověk v tom svrabu pobaví. Však také jen škarohlídi by namítali, komu se to vlastně chce otevírat, když v zahraničí je dost tvrdě zavřeno a nikdo k nám nemůže, ba ani nechce.



V případě Klause by mohlo jít o restart politické kariéry, Landa jen pokračuje ve svých šaškárnách, které jako vždy dokládají, jaký zmatek má v hlavě. Jiná věc je, že je mu ve veřejném prostoru vážně nasloucháno, to je pro dnešek také symptomatické. Můžeme se utěšovat, že na ty, kteří jen hulákají, aniž by měli co říct, je víc vidět.

Naším hlavním problémem ale nejsou zavřené hospody a vleky, ale to, že lékaři a sestřičky padají s prominutím na hubu a nemocnice praskají ve švech. Kultura je na kolenou, ale to nikoho až tak nepálí, nejdřív je třeba postarat se o to, aby hospodští zase vydělávali jako dřív, volnočasová aktivita musí počkat. Vždyť co Čech, to restauratér a kuchař.

Představa, že by někdo šel demonstrovat za otevření divadel, kin, knihoven, muzeí, galerií, památek, je jako z říše pohádek, prosím vás, ti umělci jsou přece lehkoživkové, ať chcípnou, stejně na ně dělný lid maká.



Všechno otevřít je skvělý nápad, zvlášť ve chvíli, kdy má Česko nejhorší čísla z celého světa, protože my Češi si přece na své těžce vydobyté svobody nenecháme sahat. Jak ale mají čísla klesat, když nemalá část lidí na všechno beztrestně kašle?

Tak aspoň že na rozdíl od amerického Kapitolu se na Pražský hrad žádná horda nevlomí, tam se totiž nedostane ani občan, který má roušku a chová se mravně. Od doby, kdy tam místo prezidentské zástavy vlály trenýrky, na Hrad neprověřena nepronikne ani myš, i když prezident je zalezlý v Lánech.

Ale aspoň má dost rozumu, že nebrojí proti očkování. Vláda vydává protichůdná nařízení, ba i nesmyslná, teď zase plave v organizaci očkování. Na druhé straně máme skvělé lékaře a zdravotníky vůbec, kteří dělají, co mohou. V maléru, v němž jsme se ocitli, vesměs nejsou naši politici ani lepší, ani horší než jinde. Prý to máme nechat na hospodských, oni ochrání sebe i nás. Tak tahle nabídka opravdu uklidní.