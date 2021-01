LÉKO: Klaus starší v nové roli aktivisty. O co mu ale jde?

Praha Do parlamentních voleb zbývá zhruba devět měsíců, do prezidentských dva roky, ale s hlavami politiků to už dnes dělá divy, hledají tu nejsprávnější pozici jako fotbalisti v šestnáctce před nebezpečným přímým volným kopem. Blok Antibabiš už si rozděluje ministerstva…

Ale tentokrát budu psát o Václavu Klausovi starším, protože si o to již delší dobu říká. O bývalém prezidentovi republiky se totiž opět hodně hovoří. Ze slonovinové věže ve vile v Praze v Dejvicích, kde mu luxusní zázemí zajišťuje zejména nejbohatší Čech Petr Kellner, doposud psal eseje, komentáře, dával rozhovory či vystoupil na nějaké konferenci, ale v posledních týdnech, zhruba od loňského 17. listopadu, kdy se na Národní třídě se objevil v „neroušce“, se vydal na dráhu aktivisty.

Nebude prvním ani posledním politikem, který šplhá po zádech koronaviru k větší popularitě. Covid je nejsilnější téma, a nebýt pandemie, nejznámější český profesor ekonomie by musel křečovitě pokračovat v tažení proti Gretě Thunbergové či v kritice Evropské unie.



Aktivismus je sice silně levicový žánr, jako například pít z PET lahve, jezdit na snowboardu, nosit batůžek či obléknout si džínovou bundu (copyright Václav Klaus st.), ale jak pravil Machiavelli, účel světí prostředky. Na demonstraci proti vládním koronavirovým opatřením se bývalý prezident dokonce objevil vedle Kouzelníka Žita (Daniel Landa) a naposledy se nechal novináři bulvárního deníku Blesk načapat, jak vychází z restaurace Dejvická 34 v Praze 6, kde strávil asi hodinu a čtvrt. Manažer restaurace tvrdil, že Václav Klaus je jejich věrný zákazník a stavoval se jen na toaletu.

Václav Klaus bystře vyhodnotil, že v partii, kde se novináři začnou ptát, co dělal na toaletě hodinu a čtvrt, rychle dostane mat, proto se událost rozhodl otočit ve svůj prospěch. Nevymýšlel si trapné výmluvy jako známí politici před ním a šel – jak se říká – štěstíčku naproti. „Je na každém člověku, ať si z mého chování vezme, co uzná za vhodné. Já nejsem ten, kdo káže vodu a pije víno, jako někteří politikové, kteří svou návštěvou restaurace porušili svá vlastní pravidla,“ řekl serveru Novinky.cz a dodal, že vládní nařízení od počátku kritizuje a je to od něj jistá forma občanské neposlušnosti.

Opět prezidentem? Nikdy neříkej nikdy

Lidé se ptají: O co Václavu Klausovi jde? Jaké má cíle do budoucnosti? Přiznává, že hodlá svému synovi pomoci, aby se jeho strana Trikolóra dostala letos do sněmovny. Na tom nic překvapivého není, protože málokterý otec by si nepřál, aby jeho syn měl úspěch.

Mnohem důležitější je však odpověď na otázku, zda by chtěl být opět prezidentem. Poté, co se hlava českého státu volí přímo, politická moc prezidenta republiky výrazně vzrostla, což dokazuje svým způsobem geniální vládnutí Miloše Zemana. A nedivme se Václavu Klausovi, když sám sobě občas položí otázku, proč to nezkusit znovu? Je mu 79, tedy o rok méně než Joeu Bidenovi, a vypadá, že je v lepší kondici než čerstvě zvolený americký prezident.

Někdejší prezident Václav Klaus.

Když se ho moderátorka Helena Šulcová tento týden na rádiu Frekvence 1 ptala, zda bude opět kandidovat na prezidenta, Václav Klaus odpověděl: „Nikdy neříkej nikdy.“ Tím jen potvrdil, že jediné, co v něm od chvíle, kdy v roce 2013 po osmi letech odešel z pražského Hradu, rostlo, byla jeho příslovečná skromnost. Důležité je, aby byl v médiích s opačným názorem než ostatní, aby provokoval a vyčníval, což v jeho očích znamená vynikal.

Přestože je mu skoro 80 let, opakovaně říká, že se očkovat proti covidu-19 nenechá, nevěří v zázračnou moc různých vakcín, čímž podle zlých jazyků nepřímo zpochybnil i účinnost ruského přípravku Sputnik V. Ze spirituálního hlediska je skutečně chvályhodné, že se tento odvážný muž v pokročilém věku této nemoci vůbec nebojí. Strach totiž podle tradičních učenců urychlí kroky smrti. Přesto by se měl nechat očkovat. Doufejme, že když už Václav Klaus jednoduše nedokáže být dobrým příkladem ostatním, nestane se sám sobě odstrašujícím varováním.