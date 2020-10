MACHALICKÁ: Komunistická strana je nehoráznost sama. Soudruzi uměli hlavně likvidovat

Praha Jestli člověka opravdu něco při právě skončených volbách zahřálo u srdce, tak propad komunistů. Tato partaj je nehoráznost sama. Její činitelé s pěknými platy a bez zodpovědnosti třicet let vysedávají v parlamentu a padají z nich neuvěřitelné výroky. Jako krátce před volbami, kdy se komunistický poslanec střetl s Piráty při sporu o zbytečného panáka v Dejvicích – již odstraněnou sochu Koněva.

Poslanec Luzar při té příležitosti prohlásil, že Piráti mají v Česku nulovou historii a kolik prý jejich členů zahynulo za své ideály, oni že za ně a za Čechy umírali. Poslanec Pirátů Lipavský trefně odtušil, že by bylo dobré vědět, kolik komunisté pro své ideály zabili lidí v 50. letech, načež jeho stranický kolega Michálek konstatoval, že komunistické ideály odvezly jeho pradědečka do uranového dolu a prababičku vysídlily stovky kilometrů od domova.

Pýcha na komunistickou historii hraničí s duševní poruchou. Nejdřív to byla utopie o sociální rovnosti, ale brzo se ukázalo, že soudruzi umí hlavně likvidovat, nejdřív své odpůrce, pak vše, co funguje, a nakonec se vyvražďovali mezi sebou. Přesto se stále považuje za nemístné dávat rovnítko mezi komunisty a nacisty. Naši komunisti se také dušovali, že s řáděním svých předchůdců po roce 1948 nemají nic společného, a najednou se dovolávají historie své už dávno zdiskreditované strany. Už by bylo na čase, aby konečně zmizela v propadle dějin.

Falšování historie bylo odjakživa bolševickým koníčkem. Jejich zamlčování a překrucování toho, jaké excesy se po válce u nás děly při odsunu Němců, dovedly nakonec část veřejnosti k vytváření dojmu, že válka začala v roce 1945, kdy se zvlčilí Češi mstili na hodných Němcích a je skoro v módě ukazovat to v reportážích i v umění. A když je to neprůkazné, tak se to hodí na krk Čechům jako třeba kauza v Dobroníně, kterou tak působivě zinscenoval Jiří Havelka.

Jistě, nejen v pohraničí řádili gauneři často skryti pod pláštíkem komunistické strany, o jeho následném zplundrování ani nemluvě. Komunisti také programově vytrhávali lidi z kořenů, protože věděli, že tam, kde člověka znají od kolébky, si přece jen dává pozor, zatímco v cizím prostředí ztrácí morální zábrany.

Při letošním výročí mnichovské smlouvy server Aktuálně otiskl sérii fotografií z vyhánění Čechů z pohraničí. Nejsou neznámé, ale jsou výmluvné a píše se u nich: „Má vůbec cenu připomínat vyhnání Čechů z československého pohraničí, Slovenska či Podkarpatské Rusi v roce 1938? Zabývat se terorem zfanatizovaného Freikorpsu a kazit česko-německé vztahy rozdmýcháváním nejtemnějších lidských pudů?“

Zvláštní, že u sugestivního líčení českých zvěrstev se nikdo nebojí pokažení vztahů. Ta zvěrstva samozřejmě nikdo nehájí, ani princip kolektivní viny a odsun. Ale válku začali nacisté a zfanatizovaní Sudeťáci je vítali jako osvoboditele. To je příčina a vše, co přišlo potom, byl následek.