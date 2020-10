KSČM utrpěla velkou ztrátu. Musíme si to zanalyzovat, bude to pro nás nejkritičtější období, říká Filip

Praha Předseda KSČM Vojtěch Filip označil výsledek strany v senátních a krajských volbách za velkou ztrátu a historický volební neúspěch. Komunisté získali zastupitele pouze ve čtyřech krajích, do druhého kola senátních voleb nepostoupil žádný z jejich kandidátů.

Analyzovat neúspěch budou komunisté na kolegiu v úterý 6. října. Filip do uvedl na tiskové konferenci k výsledkům voleb do krajských zastupitelstev a do Senátu.

O tom, zda se výsledek voleb projeví na listopadovém volebním sjezdu KSČM, kde bude Filip obhajovat křeslo předsedy strany, zatím odmítl mluvit s tím, že „nebude dělat unáhlené kroky“. „To se uvidí, kdo bude ochoten kandidovat a kdo se rozhodne jinak. Myslím, že to je (volební výsledek ) pro každého určité zrcadlo jeho práce. I pro mě to je zrcadlo,“ řekl ČTK Filip.

Příčiny volebního neúspěchu musí komunisté podle Filipa hledat především v sobě. „Budeme hodnotit velmi kriticky, začneme u subjektivních okolností, co dělat, abychom získali zpět důvěru voličů,“ sdělil. „Neuměli jsme dobře prosadit naše kandidáty, prodat náš program. Je to pro mě velké zklamání,“ dodal.

Filip v České televizi řekl, že stranu nyní čeká nejkritičtější období.

„Je to pro nás velká ztráta, musíme si ji analyzovat. A to jak v otázce změny společnosti v její věkové struktuře, v jejích zájmech a podobně, ale také samozřejmě musíme kriticky hodnotit samotný postup KSČM ve volbách i programově,“ řekl Filip.

Podle něj stranu čeká mnoho práce, aby byla schopna reagovat na to, co čeští občané potřebují. „Bude to pro nás nejkritičtější období,“ řekl Filip.

První místopředseda KSČM Petr Šimůnek dříve během dne uvedl, že volební neúspěch KSČM může souviset i s epidemií koronaviru. Upozornil, že mnoho voličů strany je vyššího věku, a tedy v rizikové skupině z hlediska průběhu nemoci covid-19. Podle něj to mohlo některé voliče odradit od účasti ve volbách.