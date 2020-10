Začínají krajské a senátní volby, do dražby jde vzácný svatováclavský pětidukát

Praha Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Dnes začínají volby do třetiny Senátu a do zastupitelstev krajů. Volební místnosti se otevřou ve 14:00, možnost odevzdat hlasovací lístek budou mít občané ještě v sobotu 3. října do 14:00. Hned poté by měly být známy předběžné odhady výsledků.

Ministerstvo zahraničí by mělo aktualizovat mapu cestovatele s pravidly pro cesty do zahraničí s ohledem na vývoj pandemie koronaviru. Ministerstvo zdravotnictví by pak mělo aktualizovat mapu okresů podle míry rizika nákazy novým typem koronaviru, tzv. semafor.

Nejpozději od dnešního dne musí zařízení sociálních služeb hlásit každý den ministerstvu zdravotnictví své nakažené klienty i zaměstnance či jim nařízené karantény. Nové případy nebo zhoršení stavu musí oznámit do dvou hodin od zjištění.

V pražském hotelu Carlo IV proběhne odpoledne dražba zlatého svatováclavského pětidukátu z roku 1937, který byl vyražen pouze ve čtyřech kusech. Dosud se tato mince neobjevila v žádné aukci, a proto se očekává, že jeho finální cena zřejmě překoná svatováclavský desetidukát, který se v roce 2017 prodal za 14,7 milionů korun. Dražba proběhne na místě i online.

U Městského soudu v Praze proběhne hlavní líčení v případu dvou mladíků viněných z vraždy partnerského páru z Prahy 6, jejichž těla byla loni nalezena po měsících pátrání ve středočeské nádrži Švihov na řece Želivce.

U téhož soudu pokračuje hlavní líčení v případu rozdělování sportovních dotací. Mezi obžalovanými jsou bývalý předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta, šéf České unie sportu (ČUS) Miroslav Jansta i obě zmíněné organizace.

V Botanické zahradě hl. m. Prahy v Troji začíná výstava „Bonsaje v srdci Evropy“. K vidění budou bonsaje ze sbírky botanické zahrady i od soukromých pěstitelů z Česka, Německa, Polska nebo Slovenska. Expozice potrvá do 11. října.

Ze zahraničních událostí bude pozorně sledovaný další vývoj konfliktu mezi arménskými a ázerbájdžánskými silami o Náhorní Karabach.

Před poslanci Evropského parlamentu v Bruselu absolvuje slyšení irská kandidátka na eurokomisařku pro finanční služby Mairead McGuinnessová. Europoslanci vyslechnou i místopředsedu komise Valdise Dombrovskise, který se má nově ujmout obchodního portfolia.

Raketa Antares má z kosmodromu Wallops ve Virginii vynést na oběžnou dráhu loď Cygnus společnosti Northrop Grumman s nákladem pro Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Přistání na orbitálním komplexu je naplánováno před polednem 3. října.