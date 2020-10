Úspěch pro ČSSD? Dvouciferný výsledek, míní Hamáček. Co zaznívá z ostatních stran?

Praha Sociální demokraté budou pokládat za úspěch, když v krajských volbách v části regionů překonají dvouciferný výsledek. Novinářům to po příchodu do Lidového domu v Praze řekl vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček. Největší šanci dává krajům, kde měla sociální demokracie hejtmany doposud.

„Odvedli velký kus práce, mají šanci na úspěch,“ uvedl. Místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Tomáš Petříček zmínil Vysočinu v čele s Jiřím Běhounkem či Pardubický kraj, který vede Martin Netolický.



Jak sčítání dopadne, nechtěl hodinu po uzavření volebních výsledků Hamáček předjímat. „Svědomí mám čisté, udělali jsem maximum,“ poznamenal. Dodal, že věří i v udržení senátorského klubu.



Volební účast předpokládá vicepremiér odpovědný za přípravu hlasování podobnou té z voleb v roce 2016. „V Mladé Boleslavi, kde jsem byl volit, byla kolem 35 procent,“ řekl.

ČSSD měla díky povolebním koalicím po minulých krajských volbách pět hejtmanů, přestože vyhrála jen ve dvou krajích a získala celkově 125 krajských zastupitelů, což představovalo zhruba pětinu křesel. Sociálním demokratům se tento výsledek podle analytiků obhájit pravděpodobně nepodaří zejména s ohledem na sníženou voličskou přízeň. V senátních volbách obhajují sociální demokraté nejvíc mandátů, a to deset.

Na výsledky voleb čeká v centrále ČSSD zhruba polovina vedení, dorazil i volební manažer, exposlanec Michal Hašek. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru jsou na volebním odpoledni přítomni pouze zástupci veřejnoprávních médií. Další mohou pracovat ze dvora Lidového domu. Tiskovou konferenci chystá ČSSD formou videokonference.

Filip je rád, že se voliči nenechali odradit pandemií

Předseda Vojtěch Filip je rád, že se voliči nenechali odradit koronakrizí a přišli ke krajským a senátním volbám. Volební účast činila přes 35 procent hlasů. „To do krajských voleb už dlouhou dobu nebylo,“ řekl Filip.



Předseda KSČM v pátek v Českých Budějovicích, kde volil do zastupitelstva Jihočeského kraje, vyjádřil obavy, že účast v krajských volbách nepřekročí 35 procent. Pro svou stranu by považoval za úspěch, pokud by celorepublikově získala více mandátů, než obhajuje. Neméně důležité jsou podle něj i senátní volby.

S napětím podle svých slov sleduje volby zejména v obvodu Kladno, kde se pokouší dostat do Senátu předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM). Velkou pozornost věnuje také kandidátovi do Senátu Pavlu Kováčikovi, který kandiduje na Znojemsku.

Předseda poslanců KSČM Kováčik je nyní s těžkým úrazem v nemocnici. Podle Novinek Kováčik propadl při práci na chalupě ve středních Čechách střechou.

SPD chce uspět ve 13 krajích

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) by považovalo za úspěch, kdyby ve volbách uspělo ve všech třinácti krajích. ČTK to dnes po uzavření volebních místností řekl místopředseda hnutí Radim Fiala. Dodal, že u senátních voleb, do kterých hnutí nasadilo 26 kandidátů, bude za úspěch považovat jakýkoliv postup do druhého kola. Členové vedení hnutí a kandidáti sledují výsledky voleb v Hotelu Duo na pražském Střížkově.

„V minulých krajských volbách jsme uspěli v deseti krajích ze třinácti. Teď mám pocit, že jsme pracovali a že jsme realizovali náš volební program ve Sněmovně, takže bychom se chtěli posunout a uspět ve všech krajích,“ řekl místopředseda. „U Senátu pro nás bude úspěchem jakékoliv druhé kolo,“ doplnil. SPD nyní nemá žádného senátora.

Volební štáb podle Fialy hnutí pojalo komorně, a to z důvodu dodržení opatření daných epidemiologickou situací. „Je nás tam asi deset lidí a s napětím sledujeme. S napětím proto, že je zatím sečteno velmi málo hlasů a zatím se dá velmi obtížně dedukovat, jak to vlastně všechno dopadne,“ řekl. Předseda hnuti Tomio Okamura dorazil do hotelu před 15:30.

V krajských volbách v roce 2016 SPD neuspěla ve Středočeském, Jihočeském a Pardubickém kraji. Ve zbylých hnutí získalo mezi pěti a sedmi procenty, největší úspěch zaznamenalo v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Spokojený Rakušan

Předsevzetí Starostů a nezávislých (STAN) obhájit čtyři křesla v Senátu a další tři získat vypadá zatím realisticky. Plán hnutí mít zastupitele ve všech krajích se podle předběžných výsledků voleb také naplňuje. Novinářům to řekl šéf STAN Vít Rakušan. K tomu, aby podle něj opoziční strany začaly ve volbách vítězit, bude nutná jejich integrace.

„Vypadá to, že naši kandidáti (do Senátu), kteří obhajují, se dostanou do druhého kola, což je základ. Naše předsevzetí obhájit čtyři křesla a tři další přidat se podle předběžných výsledků jeví jako realistické očekávání,“ uvedl Rakušan.

Podle něj se ukazuje, že se hnutí „zapsalo solidně i na krajskou mapu“ a mohlo by mít zastupitele ve všech krajích. Po sečtení necelé poloviny hlasů by mohlo vyhrát ve Středočeském a Libereckém kraji, se společným kandidátem více stran pak v Královéhradeckém kraji. „Zatím to vypadá, že se naše předsevzetí naplňují. Na jásání je ale brzy, počet okrsků je nízký,“ řekl šéf STAN.

Ve většině krajů zatím vítězí vládní hnutí ANO. Podle Rakušana je ale potřeba vyčkat na konečné výsledky. „Když se sečtou hlasy opozice, tak se ukáže, že vůle občanů je jiná,“ uvedl Rakušan. Podle něj se tak „fatální dominance“ ANO neukazuje a také jeho partneři jako ČSSD a KSČM ztrácejí. „Za demokratické spektrum mám radost, jak to dopadá,“ řekl Rakušan. Aby podle něj opozice začala vítězit, tak bude nutná „nějaká forma integrace“.

Rakušan v pátek řekl, že by považoval za úspěch, kdyby se Starostové dostali do zastupitelstev ve všech krajích a zvítězili ve dvou či třech krajích. Hejtmanské ambice má uskupení znovu v Libereckém kraji, nově pak ve Středočeském kraji či na Vysočině a spolu s Piráty v Olomouckém kraji. Podle šéfa STAN chyběli dosud zastupitelé v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Hnutí STAN kvůli koronavirové nákaze letos volební štáb zrušilo. Ve své hlavní kanceláři na Malostranském náměstí v Praze počítá ale s tiskovou konferencí po ukončení sčítání hlasů.