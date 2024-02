Fakt pro všechny? Problém není sňatek, ale „reprodukční prostituce“

V zemi, kde není rasový konflikt a muslimů žije jen hrstka, vás možná napadne „manželství pro všechny“. Bez ohledu na to, že v úterý ve sněmovně začne druhé čtení příslušné legislativy.

Chytlavý je už název. Chcete-li tu věc zostudit, stačí to vzít puntičkářsky. Jde-li tu o manželství skutečně pro všechny, je myšleno i pro pedofily, zoofily či vyznavače incestu? Jistěže ne, jistěže jde o gaye a lesby, ale když to progresivisté tak inkluzivně („pro všechny“) vymysleli, tak jim ukážeme, že je to blbost. Takto se uvažuje v kulturních válkách.