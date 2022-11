Milostivé léto II končí, opakovat se v dohledné době nebude

Milostivé léto se nyní naposledy opakuje a skončí už 30. listopadu tohoto roku. Příští rok by se měla podobná akce týkat už jen dluhů na daních a odvodech sociálního pojištění, které jsou vymáhány jinou cestou než přes soudní exekutory. Nenechávejte však splacení na poslední chvíli. To může vést k tomu, že se vše nestihne včas a využít dobrodiní Milostivého léta nebude možné.

Milostivé léto je nadějí pro lidi, kteří se dostali do dluhových pastí mnohdy ani ne svým vlastním zapříčiněním. Znám mnoho příběhů, kdy lidé v souvislosti s narůstajícími poplatky, které častokrát několikanásobně převyšují původní dlužnou částku, nebyli schopni dluh splatit.

Jedním takovým je příběh mladé slečny, říkejme jí Anežka, které maminka nedávala peníze na tramvaj a následně za ni neplatila ani pokuty. Slečnu posléze soud svěřil do péče prarodičům, dívka měla ale trvalý pobyt na úřadě a upomínky jí nechodily. Když jí bylo 18 let a založila si první bankovní účet, byl pro ni velký šok, že jí ho z důvodu dluhů obstavili. Při studiu na gymnáziu měla sice brigádu, ale z té těžko vyžila a na splácení dluhů jí nezbývaly peníze. Situaci vnímala Anežka jako bezvýchodnou a naději jí dalo až Milostivé léto. Původní dluh 17 tisíc korun jí pomohli zaplatit dárci sbírky SOS Milostivé léto, a zbavila se tak více než 60tisícového příslušenství. Anežka dnes pracuje a žije finančně zodpovědný a spokojený život.

Milostivé léto je šancí, jak se zbavit exekucí vůči veřejnoprávnímu subjektu. Tedy například u dopravního podniku jako Anežka, dále u zdravotní pojišťovny, státní nemocnice, České televize či Českého rozhlasu. V některých případech se přidaly i soukromé firmy, například Česká spořitelna, Home Credit či Moneta Money Bank a já jim za to děkuji. Ukázalo se, že z řady důvodů je koncept přínosný i pro věřitele. Stejně jako tomu bylo u prvního Milostivého léta, i nyní je zapotřebí splatit původní jistinu společně s poplatkem exekutorovi ve výši 1815 korun. Odpuštěny vám budou veškeré sankce, úroky z prodlení atp.

Využití Milostivého léta není složité. Je třeba zjistit, kolik a komu dlužíte. Postup najdete na webových stránkách Milostivéléto.cz. Výši vymáhané jistiny vám sdělí exekutor. Dotaz mu zašlete doporučeným dopisem nebo e-mailem. Podstatné je v dopise uvést, že se chcete zapojit do Milostivého léta. Potom, co exekutor odpoví, musíte na jeho účet zaslat zmíněnou jistinu plus 1815 korun jako paušální náklad na zastavení exekuce. Opět zmiňte, že se zapojujete do Milostivého léta. Milostivé léto trvá do 30. listopadu, je tak nejvyšší čas začít své dluhy řešit. Akce se letos opakuje již podruhé a zároveň na mnoho let naposledy. Exekutoři mají nově povinnost reagovat do 15 dnů na dotazy dlužníků. Pokud tak neučiní, lhůta tří měsíců, během kterých může dlužník jistinu splatit, se protáhne o počet dnů, kdy nebyla odpověď doručena.

Pokud si i tak nevíte rady, můžete se obrátit na dluhové poradny Charity ČR nebo na help linku Člověka v tísni 770 600 800. Oproti minulému Milostivému létu se na pomocnou linku obrací jednou tolik dlužníků. To je skvělá zpráva obzvláště v této nejisté době. Každý má právo na životní restart. Ale s vědomím jasné odpovědnosti za své kroky a nakládání s osobními financemi. Vždyť i biblické milostivé léto bylo Židům přiznáno jednou za 49 let.