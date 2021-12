Mateřské otroctví. Ženám takříkajíc vyvlastňujeme tělo i duši

Názor

V Česku jsme postiženi vášní zavírat. Netvrdím, že vazba je vždy nesmyslná, ale zhusta to opravdu vypadá, jako by byla součástí trestu, navíc jen předpokládaného. Proto je třeba mělnického soudce pochválit za to, že neposlal do vazby ženu, která zabila své novorozené dítě a pak odešla na policii.