Město potrestaných. Na svědomí ho má ministr Jurečka

Takové „město“ má nyní na svědomí i na starosti ministr Jurečka. Co jeho obyvatelům vzkazuje? Aby se nebáli, že peníze nakonec dostanou. A co úroky z případných půjček, co týdny nejistoty a přinejlepším „jen“ psychického strádání? Nic z toho se asi jako újma nepočítá. Vlastně všechno funguje správně. Co vlastně ti důchodci chtějí? Mohou být rádi, že jim nakonec ta hodná hodnotová vláda něco zaplatí.

Proč by se měl ministr nebo premiér někomu omlouvat? Vždyť důchodci, viděno vládnoucí politickou garniturou, jsou vlastně problém, a navíc mezi nimi nepřevažují koaliční voliči.

Takže vyhladovění jednoho fiktivního okresního města můžeme chápat jako výchovný políček. Parafrázujme premiéra, když jste, vy důchodci, minule volili „hloupě“, tak trpte. Hodnotami jako důstojnost, empatie či solidarita vláda šetří.