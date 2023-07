Ironik lidské směšnosti. Francie si Kunderu sice přivlastnila, on sám se veřejnosti odcizil

Sám se zcenzuroval, aby nezůstalo na očích to efemérní a příliš časové z jeho tvorby. Vynutil si, aby do reprezentativních dvou svazků vydaných v roce 2011 nebylo zařazeno vše, co jako básník, dramatik a romanopisec napsal. Romanopisec, výraz, kterým sám sebe označoval a opravoval řečníky, kteří jej označovali za spisovatele.

Složitá postava s nelehkým osudem. Dokázal se prosadit v kultuře Francie, v níž má literární tvorba mimořádnou váhu. Nadaný a vzdělaný klavírista, snad původně uvažující o dráze muzikanta, vnesl hudebnost a rytmické frázování i do svých literárních opusů.