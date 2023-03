Čeká na jejich odpověď do 21. dubna a rovnou navrhuje, že některé obory je třeba „racionalizovat“, přeloženo do lidštiny: zavřít či redukovat. Prostě některé obory má učit jediná vysoká škola v republice, kdo to určí, pan ministr neřekl.

Zní to jako hodně ostrá slova do pranice. Ministr vlastně fakultám vzkázal, buď se vytáhnete z močálu sami jako baron Prášil, anebo vás část vyházíme, získáme tím víc peněz na ty zbylé. Ideálně byste se však měli vyházet sami.

Pan ministr používá nejoblíbenější taktiku Fialova kabinetu – exportuje problém do budoucnosti, možná někdy se o tom budeme bavit. Vláda takto „ošetřuje“ mnohé problémy.

Rozpočtová reforma měla být hotová do konce března, nyní si dali termín konec dubna, a to je prvořadá celorepubliková priorita. Jak asi budou koaliční vládcové zacházet s hrstkou nějakých „humanitních bloudů“, již nemají žádné politické zastání?

Třeba jim poradí premiér Fiala, kdysi též humanitní vědec, aby vstoupili do politiky.