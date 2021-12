Mlhavý summit Biden–Putin. Moskvě se hrubě nelíbí orientace Kyjeva, na tento ruský vztek platí jedině tvrdé sankce

Názor

Očekával někdo od videosummitu Joea Bidena s Vladimirem Putinem o Ukrajině nějaký průlom, přelom, nebo jasný výsledek? Třeba: nedohodli jsme se, zítra zaútočím na Ukrajinu. Nebo: k ničemu to nevede, zítra spustíme sankce na ruské banky. Případně: Ukrajina zítra vstoupí do NATO. Nebo naopak: slibujeme, že tam nikdy nevstoupí apod. Takhle to nechodí, možná se trochu upustil ventil, možná ne, ale dilemata na obou stranách tady s námi ještě zůstanou.