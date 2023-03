„Ve světě foukají dva větry. Východní a západní. Východní vítr nyní převládá.“ To neřekl současný čínský prezident Si, ale Mao Ce-tung v projevu při návštěvě Moskvy v roce 1957. Si by ale řekl klidně to samé, Východ je podle něj na vzestupu, Západ upadá. A s Putinem se shodnou na tom, že úpadek Západu je třeba akcelerovat.