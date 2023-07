V EU začne šetření a přísnost. „Násilná“ zelená agenda ale vytváří půdu pro radikální politiky

Podle komentátora Eurointelligence.com Wolfganga Münchaua to prý byla vůbec největší politická chyba, kterou mohl ve své kariéře analytika sledovat. Permanentně byla poškozena ekonomická odolnost, narostla podpora krajní pravice a byl vražen klín mezi různá křídla zemí eurozóny. Nyní se bude vše opakovat.

Fiskální přísnost neznamená úměru mezi krátkodobou bolestí a dlouhodobým ozdravením. Negativní důsledky jsou i dlouhodobé. Nadace New Economics Foundation odhaduje, že celkové náklady minulé vlny přísnosti byly 533 miliard eur chybějících investic do infrastruktury. Je to vidět všude: podfinancované armády, policie, zhoršující se železnice, silnice a dálnice.