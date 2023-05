Lživým tvrzením obvykle omlouvají neschopnost řešit problémy této země a obvykle se přitom vymlouvají na naši vládu. Jenomže stačí se podívat na fakta a konkrétní data a člověk hned vidí, že v prosinci 2021 jsme zemi předávali v dobré kondici. Vláda se teď jen chytá do vlastních pastí.

Řeč čísel

Na současnou vládu by musel být pyšný baron Prášil, nejlepší proto bude podívat se na to řečí čísel. Ta totiž na rozdíl od vládních politiků lhát nemohou. Byli jsme šestou nejméně zadluženou zemí Evropské unie a v poměru k HDP (nejobjektivnější ukazatel) jsme i přes enormní výdaje spojené s covidem měli stále nižší zadlužení, než když Andrej Babiš přebíral ministerstvo financí po éře Miroslava Kalouska. Od té doby jsme totiž až do pandemie dluh soustavně snižovali.

Byli jsme také devátou nejvíce prosperující zemí EU, v ekonomické vyspělosti jsme předehnali země jako Španělsko nebo Itálie, to se nikdy v historii České republiky nepodařilo.

A jaký je stav po 500 dnech vlády Petra Fialy? Tedy politiků, kteří se z opozice tvářili, že posbírali všechnu moudrost světa a recept mají doslova na všechno? Zadlužení je opět vyšší než v roce 2014 a tempo nejrychlejší z celé EU. Z devátého místa jsme klesli na dvanácté a výhled není dobrý ani pro další roky. Itálie i Španělsko jsou opět před námi. Reálné mzdy klesly dokonce nejvíce ze všech zemí OECD.

Ze všeho nejviditelněji ale vláda selhává v řešení drahých energií, za které naši občané platí v přepočtu na kupní sílu nejvíce z celé Evropy, a v boji s inflací, na který rezignovala úplně. Opět pár čísel z prosince 2021 a konce roku 2022. V prvním případě byla podle Eurostatu míra inflace 5,4 procenta, to i proto, že jsem jako ministryně financí generálním pardonem snížila DPH na energie na nulu. Jak později dopočítali odborníci, díky tomuto kroku jsme inflaci o procento snížili.

Nová vláda ale na jakákoliv protiinflační opatření rezignovala, nezastropovala ceny energií u výrobců, a tak v prosinci 2022 byla bezmála 17 procent. To je konkrétní výsledek vlády pětikoalice, na nějž dnes a denně doplácí každý občan České republiky.

Nesplněná předvolební hesla

Další lži jsou snad už notoricky známé, ale opakování je matka moudrosti. Předvolební hesla ODS, že nikdy nezvýší daně, berou rychle za své. Ministr Stanjura opakovaně hovoří o zvyšování daní na vodné, stočné, teplo, hromadnou dopravu nebo léky. K tomu by totiž došlo, pokud by zrušil druhou sníženou sazbu DPH, o čemž opakovaně mluví.

Naopak opět ohlásil záměr snížit daně z hazardu. Neslýchané. A další předvolební lež je ta o vyrovnaných rozpočtech. Za první tři měsíce tohoto roku ohlásil schodek 166,2 miliardy korun a to tu nikdy před tím nebylo. Jedním z důvodů je, že vláda neumí čerpat evropské peníze, jichž jsme vyjednali přes 900 miliard.

Podobně to vypadá i s resortem zdravotnictví, který byl pro naši vládu opravdovou prioritou. Proto do zdravotnictví rekordně investovala a celkem tam šlo 229 miliard. Nová vláda české zdravotnictví potápí. Nejprve celému systému sebrala 14 miliard, ale hlavně zničila naši reformu péče o duševní zdraví a především národní plán boje proti rakovině. To, že ministr Válek nedokázal zajistit jinde běžně dostupné léky, už je jen podtržením celého zmaru.

Autorka je stínovou ministryní financí