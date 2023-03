V měřítku bojů na Ukrajině je to prkotina. Ale v měřítku mezinárodní atmosféry, jež očividně houstne, to prkotina není. Je to spíše ilustrace toho, jak nahodilý kiks může vést ke sporu, jenž byl teď sice rychle uhlazen, ale v situaci jen o trochu vyhrocenější by mohl vést… raději nedomýšlet k čemu.