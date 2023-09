Horká slovenská kaše: Fico neděsí své odpůrce tak jako kdysi Mečiar, volby ukážou, zdali se přepočítali

Žádná kaše, ani ta politická, se nejí tak horká, jak se uvaří. Není ale vyloučeno, že tato bude přinejmenším hodně dlouho stydnout. Ukáže samozřejmě až čas, přinese-li hlasování fatální výsledek a jestli bylo oprávněné varování před návratem toxického spojení státu s mafií a nebezpečně vstřícnou tváří nastavenou Kremlu. Existuje ale několik důvodů, proč alespoň trochu „zklidnit hormon“.

Na rozdíl od roku 1998, kdy skončila éra autokratického premiéra Vladimíra Mečiara, který ze Slovenska udělal černou díru na mapě Evropy, se tentokrát neuchází o přízeň voličů sjednocená kandidátka odpůrců hlavního „škůdce“. Kolem pětiprocentní hranice zvolitelnosti do parlamentu osciluje několik stran a má se za to, že je to důsledek přehnaných ambicí jejích lídrů a neschopnosti domluvit se na společném postupu. Interpretovat se to dá ale i tak, že možný návrat expremiéra Roberta Fica a jeho strany Smer pro ně není až takovou hrozbou jako před čtvrt stoletím prohlubování mečiarovské izolace země.