Názor

Sleduje-li člověk postupy vlády a demonstrantů proti ní, a to i člověk, který je na straně vlády a mnozí protestující mu připomínají cvoky, neubrání se jistému postřehu. Vláda a její odpůrci mají jedno společné téma, ač k němu přistupují protichůdně. Vinu za současné průšvihy – energetickou krizi, inflaci a hlavně za sílící pocit nejistoty do budoucna – připisují válce na Ukrajině. Jako by nebyly i jiné zdroje.