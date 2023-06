Výroční rozsudek. Nečas a spol. se chovali hanebně, ale nikoli kriminálně

Předsedkyně soudního senátu Anežka Pudilová mluvila o selhání vysokých politických představitelů a úředníků i o selhání soudní moci. Dodejme též, že se jedná o selhání policie a státních zástupců. Po deseti letech totiž víme, že kriminalizace politiky nikam nevede.

Nicméně i soudkyně Pudilová se pustila do moralizování: obžalovaným prý přitížilo, že „nejednali ve snaze o stabilizaci veřejných financí, ale byli motivováni snahou o uchování politické moci“. A kdyby jednali za účelem stability financí, tak by to zločin nebyl?

Ano, Nečas a spol. se chovali hanebně, ale nikoli kriminálně. Ostatně po deseti letech je výchovný smysl trestů k ničemu. Nebo snad máme soudit politiky na běžícím pásu? Odsoudíme Jiřího Rusnoka za to, že dělal Zemanovi premiéra a za to „dostal trafiku“: práci guvernéra ČNB?

Politické nehoráznosti a justice nevyřeší, má je soudit výhradně volič.