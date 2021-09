Nedobytný islámský svět. Mají se, či nemají Spojené státy stáhnout z Blízkého východu?

Velkým tématem je otázka vztahů Západu s islámským světem a otázka amerických zájmů na Blízkém východě. Historici, vojáci i politici se budou ještě desítky let dohadovat o tom, co všechno se v Afghánistánu nepovedlo. Robert Nicholson ve svém textu v deníku The Wall Street Journal tvrdí, že začíná být ale jasné, že mise Západu se nezdařila nikoli kvůli nedostatku úsilí, ale protože vojenská a ekonomická síla nemůže sama o sobě změnit islámský svět trvalým způsobem.