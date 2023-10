Proč nedémonizovat voliče. Stoupence populistů a extremistů i jejich starosti je třeba brát vážně

Na první pohled to vypadá, že se extremisté a populisté v Evropě tak nějak rozdrobují a tříští. Ve Francii se Marion Maréchalová chystá do bitvy se svou tetou Marine Le Penovou jako vedoucí kandidátka soupeřící pravicové strany v příštích volbách do Evropského parlamentu.

Neřízená střela německé levice Sahra Wagenknechtová chystá novou stranu rozkročenou mezi krajní levicí a krajní pravicí. To se stane v době, kdy je v Německu na prudkém vzestupu strana Alternativa pro Německo (AfD), která je podle průzkumů u našich západních sousedů už druhou nejsilnější stranou.

Leckdo by z toho mohl vyvozovat, že fragmentace je pro populisty a extremisty špatná a že se vzájemně požerou, tak to ale nutně není. Může to zvýšit celkový počet podporovatelů, protože každá z nich bude mířit na jinou část spektra.