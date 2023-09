Neutralita už není, co bývala. Přístup Rakouska, Švýcarska a Irska k obraně se radikálně mění

Názor

Tony Barber se v deníku Financial Times v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině zabývá vývojem v neutrálních státech. Jejich pozice se mění, ale to je koneckonců v souladu s tím, co říkával bývalý finský prezident Urho Kekkonen: „Existuje tolik druhů neutrality, kolik existuje neutrálních států.“