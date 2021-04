NOVÁČEK: Máme společného protivníka. Tak strhující spektákl jsme snad ani nečekali

Až do sobotních tři čtvrtě na osm večer nás, politické devianty, trápila odpověď na otázku, padne, či nepadne-li vláda a jakým způsobem.

Koalice Spolu (ODS, KDU ČSL, TOP 09) vyzvala ústy svého šéfa Petra Fialy, váženého a jindy jasnozřivého profesora politologie, Babišovu vládu, aby se do pěti dnů rozhodla, zda-li požádá Poslaneckou sněmovnu o potvrzení důvěry. Koalice Pirátů a v tomto případě šeptajících Starostů nemohla zůstat za panem profesorem Fialou pozadu, a tak přišla s jiným senzačním nápadem: skoncovat s Babišovou vládou tím, že si sněmovna vynutí předčasné volby.



Politická předvolební kampaň se rozběhla, a tak je samozřejmě nutné obecenstvo neustále něčím zaujímat. Například pan premiér Babiš to dělá tím, že jak na běžícím pásu mění ministry, a přesto tomu říká politická stabilita, které by se – proboha – neměla parlamentní opozice dotýkat. Na tomto místě stačí říci, že česká politika opravdu postrádá cokoliv na způsob Svatého grálu, jehož by se dokázala v obtížných chvílích přidržet.

Posadit ČSSD hrobníkovi na lopatu

Nuže vraťme se ten týden proti proudu času. Ještě na sjezdu sociální demokracie o předminulém víkendu začal znovu zvolený předseda strany Jan Hamáček s personálními změnami. Kdo nejde s námi, jde proti nám, čili z vedení strany odešli všichni jinak myslící straníci v čele s Tomášem Petříčkem, který posléze přišel o funkci ministra zahraničí.

Po staru se žít nedá, říkal kdysi komunistický klasik Antonín Zápotocký. Lze se obávat, že právě na to dojede sociální demokracie. Její nejúspěšnější kandidát v krajských volbách, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, sdělil, že nereflektuje na nabídku být na kandidátce pro volby do Poslanecké sněmovny. Není jediný. V ČSSD, jak by to asi vyjádřil Jan Werich, se „poměry konsolidují směrem k nule“. Opravdu to s tou stranou s nejdelší existencí a největšími zásluhami o politickou demokracii u nás nevypadá dobře. Hamáček asi neumí víc, než posadit ji hrobníkovi na lopatu.

Nicméně když předseda ČSSD, místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček v jedné osobě oznámil úmysl zaletět spolu s Andrejem Dankem, předsedou poněkud excentrické Slovenské národní strany, zkraje tohoto týdne do Moskvy a vyjednat přísun dalších tří set tisíc vakcín Sputnik V, byl oslyšen. Kdo by nechtěl zachránit národ před pandemií!

To má ovšem dlouhodobě prioritně v úmyslu předseda vlády a hnutí ANO Andrej Babiš, který Hamáčkovi nejprve naznačil, že starost o vakcíny není jeho job a posléze dodal, že cestu do Moskvy vicepremiérovi Hamáčkovi zakázal. Pan vicepremiér Hamáček na to pravil, že má přednost (dnešní) zasedání vlády. Je obvyklé, že ministra v takovýchto případech zastoupí jeho náměstek, ale tentokrát to jaksi nebylo možné. Proč?

Přibližné obrysy tohoto příběhu známe skrze dobře informované zdroje, které jsou informovány, avšak nemůžeme je jmenovat. To, co vyšlo najevo při mimořádném briefingu premiéra Babiše a vicepremiéra Hamáčka v sobotu večer v Černínském paláci, je nanejvýš alarmující! Našim zpravodajským službám a samozřejmě premiéru Babišovi byly prý jisté informace k dispozici už před dvěma měsíci. Naši spojenci, dost možná americká CIA, narazili v souvislosti se zkoumáním jakési vedlejší větve nějakého případu, například v aféře Skripal, na informace, které předali naší BIS, jejíž kvalit si váží.

Pane prezidente, tentokrát nejde o legraci, ale o bezpečnost státu! Vy máte za normální, že 300 tun výbušnin, které v areálu Vrbětice ve Zlínském kraji v říjnu a v prosinci 2014 explodovalo a stálo dva lidské životy, mají na svědomí ruské zpravodajské služby? Nenarazila snad vaše varianta panslavismu na jisté, ovšem podstatné meze?

Konec čučkařů v Čechách?

Pravděpodobně na základě důvěrných informací vyhlásili pánové Babiš a Hamáček alarm a v sobotu před osmou večer oznámili, že Českou republiku musí do 48 hodin opustit 18 pracovníků ruského velvyslanectví, identifikovaných jako spolupracovníci ruských zpravodajských služeb. Pana prezidenta prý oba pánové informovali a on s jejich postupem souhlasil. Na Twitteru se vzápětí objevila karikatura v tom smyslu, že s 18 ruskými špióny bude vyhoštěn i náš pan prezident. To jistě ne, i když doufejme, že profesionálové z naší BIS už pro něj nebudou nikdy čučkařit.

V obdobných situacích tomu bývá tak, že náš ambasador v Moskvě bude povolán domů ke konzultacím, a naopak se stane totéž. Znamená to omezení současných diplomatických vztahů. Představa, že by měl v této situaci prezident republiky chuť jmenovat vládu s někým, kdo by narychlo zprostředkoval například Rosatomu dostavbu Dukovan, je poněkud perverzní.

Dámy a pánové, zdá se, že máme společného protivníka. Nedrobme svoje síly pitomým přetahováním o to, zdali se o pár týdnů zkrátí život současné Babišově vládě a kdo se o to zaslouží.

Autor je komentátor Českého rozhlasu.