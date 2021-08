V srpnu vyjde v třísettisícovém nákladu kniha s alarmujícím názvem Sdílejte, než to zakážou!. Její elektronická podoba a audioverze (!) jsou již dostupné. Autoři knihy, pravděpodobně z časových důvodů, páně premiérovi marketéři, hovoří v té knize k „lidu jeho jazykem srozumitelným“. Těžko říci, zda by měl Jan Hus radost, ale 25 kilometrů za intelektuálně zhýčkanou Prahou už to bude mana.