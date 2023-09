Novelou novely. Politická garnitura věří, že nejdůležitější je mít vše vyřešené na papíře

Úpravou zákona je možné regulovat leccos, ale funkčnost jakékoli legislativy zajistí jedině dodržování zákonů a trestání přestupníků.

Pokud dnes distributoři léků platné zákony obcházejí, co se asi stane, až přijde novela lékového zákona? Ti, kteří se doposud zákonem neřídili, se náhle napraví? To si nemůže myslet ani ministr Válek slibující novely novel nejčastěji.

Nekřivděme však ministrovi zdravotnictví, on je jen vzorným reprezentantem kultury a garnitury, jež tu za roky vyrostla. Je vinou téhle pakultury, že implementace unijních zákonů nám toho přinesla velmi málo. A proč? Protože politická garnitura věří, že nejdůležitější je mít vše vyřešené na papíře. Proto se poslanecké iniciativy předhánějí vždy, když se něco nepěkného přihodí. Novela nás má spasit, politici si udělají čárku a prokážou akčnost. O funkčnost se pak nestará už nikdo.