Ne u mě. Obnovitelné zdroje naráží na odpor místních

Bezemisní energetika má kromě výhod i své náklady, které se často týkají právě nejbližšího okolí „čisté“ elektrárny. Například větrníky vydávají hluk, byť už dnes nevelký, a hyzdí krajinu. Obce i jednotliví lidé v místech, kde mají tyto elektrárny stát, proto protestují proti jejich výstavbě a často ji i zastaví.

Co s tím? Dá se to odmávnout s tím, že jde o klasický problém mnoha podobných nutných věcí. Že zkrátka někde stát musí a šmytec. Tudy jde vláda, které chce centrálně vyhradit území, kde bude větrníky snazší stavět. Provozovatel elektrárny bude moci okolí dodat levnější energii. Odpor lidí tím má skončit.

Nebude to fungovat. Nepovinná kompenzace a rozhodnutí „shora“ vyvolá jen vztek. Řešením by byly vysoké povinné platby a rozhodnutí na místě. Pak tu třeba budou i demonstrace za to, aby větrníky stály lidem za domem.