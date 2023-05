Odvážní stydlíni. Velkolepě představují, ale o nepříjemných věcech raději moc nemluví

Názor

Vláda kousla do kyselého jablka škrtů a za to si zaslouží úctu. Jako by se ale při své tolikrát zdůrazňované odvaze styděla za to, co vymyslela. Některá opatření jako by se ministrům nechtělo zveřejňovat a dostalo se na ně teprve po konkrétních dotazech novinářů.