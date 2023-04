Relevantní je to však nejen v kontrastu s pasivitou, ale ve žhavé současnosti i samo o sobě. Slýcháme a čteme teď dost často o aktivitě nového českého prezidenta, a to v kontextech jak kladných, stavících do protikladu jeho – řekněme snad neutrálně – činorodost s nedostatkem této vlastnosti, jinak řečeno pasivitou (ne-li rovnou pussyvitou) jeho předchůdce, tak i záporných, přičemž do těch druhých si dovoluji započítat i zmínky o aktivismu.