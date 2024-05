Slova do mramoru tesat! Kristus je za zenitem už dávno a je dvojnásob za zenitem od začátku pontifikátu papeže Františka, který ze všech sil zavírá oči před pronásledováním křesťanů v zemích především Asie a Afriky. Od Severní Koreje po Nigérii se to týká podle odhadů dvou až tří set milionů osob, zjišťuje organizace International Christian Concern. Podle názvu je s největší pravděpodobností křesťanská, takže je třeba hodit její souhrn do odpadu.