Příběh dnešních dnů. Můžeme hádat, kdo by byl v pikantním případu potrestán

V oboru masturbace ušlo lidstvo dlouhou cestu. Pryč jsou doby, kdy Jahve zahubil Onana, protože „vypouštěl semeno na zem“. V našem kulturním prostoru byl milníkem rok 1935, tehdy vydal Bohuslav Brouk svoji studii Autosexualismus a psycherotismus.

Dnes jsme už úplně jinde, papež František výslovně odmítl, že by měla být považována za hřích. Coby autoerotik veterán jdu s duchem doby a proklamuji, že my masturbanti bychom měli mít své písmeno a že by firemní značka předvoje lidstva měla být kompletována do podoby LGBTQM+, jelikož jsme největší existující menšina světa.