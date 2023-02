Jak rád bych byl mouchou na stropě a riskoval bych i přítomnost Jiřího Ovčáčka s plácačkou v ruce, stálo by mi to za to. K té druhé došlo minulou středu. Zasedalo předsednictvo hnutí ANO a nastaly na něm posuny, které se politologové marně snaží rozumně vysvětlit.