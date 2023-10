Názor

Když žák dostává úkol a zároveň dostane od učitele čas, do kdy ho má splnit, je to normální. Stejně jako to, když žák působí rozpačitě a jako „oukropeček“. Pokud se to ale stane premiérovi, už to tak normální není. Přitom přesně to se tento týden přihodilo Petru Fialovi na sněmu Svazu průmyslu a dopravy v Brně. Je to výsledek určité slabosti a bezcílnosti vlády.