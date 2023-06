Stý šestý den. Petr Pavel si s jazykem rozumí

Názor

Čas utíká o sto šest, takže nový prezident ČR zastává svůj úřad dnes již stý šestý den. Před šesti dny se na nás proto snesl příval hodnocení jeho činů od nástupu do funkce – jako by snad číslo 100 bylo důležitější než čísla jiná. Pokud však užíváme desítkovou soustavu a pokud to někoho baví... Méně srozumitelná je volba čísla 106 pro výše uvedené rčení.