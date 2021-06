PETRÁČEK: A vy bijete trumpisty. Jak Vladimir Putin vytočil, ale i oslovil Ameriku

PRAHA Když jsme 1. června psali, že Vladimir Putin by mohl na Joea Bidena vytasit „vy zase bijete černochy“, působilo to jako legrace. Teď to ale patří k dozvukům summitu Biden–Putin, k záběrům z tiskovek, které na webu žijí vlastním životem. Ukazují, jak lze vykládat události a vytvářet narativy. Je ale těžké říci, kdo vyhrál a kdo prohrál. To, co říká jeden, druhý pokládá za nesmysl, špatný příklad či ideologickou lež. Ale zároveň nikdo neví, jak velkou část lidí mimo elity tyto argumenty osloví.

Pro stručné zopakování. Vladimir Putin odpovídal na otázku, proč postupuje tak likvidačně vůči Alexeji Navalnému. Proč jeho organizace řadí na seznam teroristů. Čeho se bojí, když reální opozičníci jsou buď mrtví, nebo ve vězení, nebo prohlášeni za teroristy, tudíž vyřazeni z politické soutěže?

Biden je profesionál, který jde obratně za tím, co chce, prohlásil po středečním setkání Putin Putin se bránil analogií. Už nepoužil nadsázku typu „a vy zase bijete černochy“, což byl vtip z éry Brežněva. Putin ale sleduje slabé stránky dnešní Ameriky, zejména reakci na lednové obsazení Kapitolu Trumpovými fanoušky, takže ve své odpovědi hájil tento myšlenkový postup: Vyčítáte nám tvrdost vůči Navalnému? Tak se podívejte na americký postup k trumpovcům, kteří přišli předložit své politické požadavky. Říká se jim domácí teroristé, 400 jich bylo obviněno, hrozí jim 20 až 25 let vězení. Kdežto proti pogromům, rabování, násilnostem ze strany BLM stát de facto nezasáhl. Nechceme, aby se něco podobného stalo na ruské půdě. Jistěže se Putin dopustil demagogií. Smíchal pouliční násilí BLM s cíleným útokem trumpistů na centrum federální moci. Což americké elity dokáže rozběsnit. Srovnatelná by ale měla být reakce právního státu. Proč stát nestíhá žháře, násilníky, rabovače z řad BLM se stejným nasazením jako Trumpovy fanoušky od Kapitolu? Putinovi muselo být jasné, že svými argumenty nepřesvědčí ani Bidena, ani americké elity. Ale bylo by zajímavé vědět, kolik lidí mimo elity mu v duchu tleskalo v samotné Americe i v Evropě.