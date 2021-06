Biden je profesionál, který jde obratně za tím, co chce, prohlásil po středečním setkání Putin

Moskva Ruský prezident Vladimir Putin ocenil prezidenta Spojených států Joea Bidena jako profesionála, který jde obratně za tím, čeho chce dosáhnout. „Obraz prezidenta Bidena, který vykresluje náš a dokonce i americký tisk, nemá nic společného s realitou,“ uvedl podle agentury TASS šéf Kremlu na adresu svého amerického protějšku po návratu ze středečního jednání s šéfem Bílého domu v Ženevě.

Putin při setkání s absolventy vyšší školy veřejné správy podotkl, že Biden přiletěl ze zámoří, překročil několik časových pásem a absolvoval dlouhou pracovní cestu napříč Evropou. „Čas od času se podíval do svých poznámek, ale to děláme všichni,“ prohlásil ruský prezident s tím, že to, jak někdy Bidena vykreslují média, může „dokonce mírně odrazovat“.



„Biden je ale profesionál. A musíte s ním pracovat velmi opatrně, aby vám něco neuniklo. Jemu samotnému neunikne nic, ujišťuji vás,“ dodal Putin, který podle TASS rovněž nesouhlasí s tvrzením, že americký prezident „se někdy plete“. „Když si lidé myslí, že některé věci jsou druhořadé, neupírají na to příliš pozornost,“ podotkl Putin, podle něhož Biden „je soustředěný, ví, čeho chce dosáhnout, a dělá to velmi obratně“.



Prezidenti Ruska a Spojených států se ve středu setkali poprvé osobně od chvíle, co Biden nastoupil do prezidentského úřadu. Vztahy mezi oběma velmocemi v poslední době výrazně ochladly, zhoršily se mimo jiné, když Biden v březnu v jednom z interview přitakal na otázku, zda Putina považuje za „zabijáka“. Ruský prezident tehdy reagoval slovy, že k rozpoznání zabijáka je zapotřebí, aby jím člověk sám byl.

Moskva poté povolala z Washingtonu svého velvyslance ke konzultacím a Spojené státy učinily stejný krok. Putin dal na středeční tiskové konferenci v Ženevě najevo, že tento incident považuje za urovnaný a oba státníci se dohodli na brzkém návratu obou ambasadorů do jejich úřadů. Agentura Interfax uvedla, že velvyslanec Anatolij Antonov odcestuje do USA příští týden.



Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil rusko-americký summit za úspěšný; schůzka si podle něj zaslouží „znaménko plus“. Podle kremelského mluvčího bylo středeční setkání úspěšné zejména proto, že „lídři měli možnost přímo přednést svá stanoviska, více či méně pochopit, kde mohou spolupracovat a kde v současné době spolupráce nebude fungovat kvůli kategorickým názorovým rozporům“.