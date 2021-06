Velvyslanec USA se vrátí do Moskvy tento týden, oznámila americká diplomacie

Washington/Moskva Americký velvyslanec v Rusku John Sullivan se vrátí do Moskvy ještě tento týden. Podle agentury Reuters to oznámil mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price, který rovněž přivítal zpět ve Washingtonu ruského velvyslance Anatolije Antonova.

Oba diplomaté svoje posty opustili v posledních měsících vzhledem ke zhoršujícím se vztahům obou jaderných velmocí. Antonov vyrazil zpět do Moskvy nedlouho poté, co americký prezident Joe Biden v rozhovoru s televizí ABC připustil, že považuje ruského prezidenta Vladimira Putina za „zabijáka“, a obvinil Moskvu z vměšování do amerických prezidentských voleb. Ta to však popírá.



Washington následně uvalil na Moskvu nové sankce a země si navzájem vyhostily část diplomatů, načež svůj úřad opustil i Sullivan a zamířil zpět do Washingtonu.

K dohodě o návratu obou diplomatů dospěli Biden s Putinem na summitu, který se konal minulý týden v Ženevě. Ruský velvyslanec Antonov odletěl do Washingtonu v neděli. Dohoda o návratu ambasadorů do úřadů je považována za jeden z mála hmatatelných výsledků první vrcholné schůzky prezidentů USA a Ruska od Bidenova nástupu do funkce letos v lednu.