USA chystají nové sankce proti Rusku kvůli Navalnému. Ruský velvyslanec se to dozvěděl v letadle

Washington/Moskva Ruský velvyslanec ve Spojených státech Anatolij Antonov, který se v neděli vrátil do Washingtonu, uvedl, že až během letu se dozvěděl o tom, že Spojené státy chystají nové sankce proti Rusku kvůli uvězněnému opozičnímu politikovi Alexeji Navalnému. Tento krok podle velvyslancova názoru nepomůže stabilizovat rusko-americké vztahy, uvedl list Kommersant na svém webu.

„Dozvěděl jsem se o těch sankcích ve vzduchu. Před minutou jsem vystoupil z letadla. Ale mohu říci, že to není signál, který všichni dostali po summitu (prezidentů Joea Bidena a Vladimira Putina). Soudím, že sankcemi nelze stabilizovat a uspořádat vztahy mezi dvěma zeměmi,“ řekl novinářům.



Velvyslanec současně ujistil, že ruští diplomaté jsou připraveni pracovat na zlepšení vztahů s USA, a dodal, že stojí před nimi úkol „uskutečnit pozitivní slova, vyřčená prezidenty (Putinem a Bidenem)“.

Kommersant připomněl, že Bidenův poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan v neděli televizi CNN řekl, že Bílá dům chystá nové sankce proti Rusku kvůli situaci s Navalným. Předchozí balík sankcí z tohoto důvodu USA přijaly v březnu. Prezident Biden podle Sullivana také prodlouží sankce proti ruským organizacím podílejícím se na výstavbě plynovodu Nord Stream 2. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová v reakci varovala, že Rusko vždy odpovídalo na „nezákonné kroky USA“.

Velvyslanec Antonov se v neděli vrátil do USA poté, co jej Moskva v březnu odvolala na konzultace do vlasti v době rostoucího napětí ve vztazích mezi Spojenými státy a Ruskem. Američané tehdy reagovali stejným krokem a stáhly svého ambasadora. Na návratu velvyslanců do svých úřadů se minulý týden dohodli prezidenti obou zemí na americko-ruském summitu v Ženevě.

Vztahy mezi oběma velmocemi v poslední době výrazně ochladly, zhoršily se mimo jiné poté, co americký prezident Joe Biden v březnu v jednom z interview přitakal na otázku, zda Vladimira Putina považuje za „zabijáka“. Ruský prezident tehdy reagoval slovy, že k rozpoznání zabijáka je zapotřebí, aby jím člověk sám byl. Následovalo stažení velvyslanců.

Putin dal na středeční tiskové konferenci v Ženevě najevo, že tento incident považuje za urovnaný a že se s Bidenem dohodli na brzkém návratu ambasadorů do úřadů, což je považováno za jeden z hmatatelných výsledků vrcholné schůzky. Prezidenti Ruska a Spojených států se ve středu setkali poprvé osobně od chvíle, co Biden nastoupil do prezidentského úřadu.