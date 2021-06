PETRÁČEK: Alvarez si žádá silné. O čem vypovídá testování dětí na táborech?

Dnešní tábory působí spíše jako baby boxy. Z toho logicky vyplývá problém testování proti covidu.

Dětské tábory, jejich podoba, fungování i smysl, dotvářejí obraz společnosti. Kdybychom se vrátili v čase téměř o sto let, viděli bychom tábory průkopníků této cesty – Eduarda Štorcha (pedagog, spisovatel), Jaroslava Foglara (vedoucí skautské Dvojky) či Miloše Seiferta (vedoucí indiánské linie skautů). Byly nekonformní jako oni sami. Děti se tam učily žít v přírodě, být odpovědné i získávat sociální návyky. To dnešní tábory působí spíše jako baby boxy. Jako místa, kam rodiče odkládají děti a kde je život skoro tak normovaný – společensky, hygienicky – jako v „běžném provozu“. Z toho logicky vyplývá problém testování proti covidu.



Jazyk předpisu je přísný. Trvá-li akce nepřetržitě déle než jeden den, děti se musí testovat ve frekvenci každých sedm dní. S tím se děti pod vedením Štorcha, Foglara či Seiferta nikdy nesetkaly. Ano, od konce španělské chřipky (1920) se nikdo nesetkal s tak říznou pandemií. A proti požadavku na testování dětí protestují organizátoři táborů: je to pro ně organizační i finanční zátěž.

Organizátoři táborů berou požadavek testovat děti jako téměř likvidační. Ale proč nepoužijí samotestovací soupravy? Každý tábor musí mít zdravotníka, takže by to bylo na něm, ne na dětech. Na webu je najdete za méně než 200 korun (při větším odběru i pod 50). Nedokázala by Česká rada dětí a mládeže získat u výrobců či distributorů dobrou cenu? Představte si dvoutýdenní tábor s dvaceti dětmi. Pokud by celková suma za testování byla 2000 korun, to už nezní tak likvidačně.

Nebo jinak. Jak by si v té situaci poradili Foglarovi skauti, Rychlé šípy, Seifertovi „indiáni“ či žáci Eduarda Štorcha? Je možné, že Foglar by testování začlenil do táborové hry. Třeba do hry Alvarez, jejíž heslo znělo „Alvarez potřebuje jen statečné a silné“. To heslo zní dnešním pokrokářům téměř fašisticky, ale učilo děti obstát v životě. Normovaná doba je učí spíše obstát v džungli byrokracie, s vědomím, že vše lze vyhandrkovat politicky, dotacemi či u soudů.