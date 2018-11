PETRÁČEK: Chtít omeletu i vejce. Dohoda Mayové o brexitu je jen první krok

Řeší-li se problém, vždy je to lepší s dohodou než bez dohody. To platí pro rozvody manželství, federací (Československo) i pro odchody z Evropské unie (Británie).

Zpráva, že premiérka Mayová v kabinetu prosadila dohodu o brexitu, vyvolala úlevu. Jak by ne. Dva a půl roku poté, co vystoupení z EU odhlasovali v referendu sami Britové, je to první hmatatelný krok ve směru od chaosu k řízenému odchodu. Ale i tady se ďábel skrývá v detailech.

Návrh dohody ještě není brexit, jen jeho první etapa. A už ta přináší problémy, jak dokládají rezignace členů britské vlády: ministra pro brexit Raaba, ministryně práce McVeyové a státního tajemníka pro Severní Irsko Vary. K tomu dodejme, že až bude o dohodě hlasovat parlament, bude to pro Mayovou ještě složitější. Prakticky nikdo si netroufá být prorokem.

Británie si naložila úkol, na jaký sedne úsloví „nelze chtít zároveň omeletu i celá vejce“ a dá se názorně přiblížit na podobě hranice s Irskem. Británie chce odejít ze struktur jednotného trhu EU, což samozřejmě obnáší vznik hranice s klasickou kontrolou toků lidí a zboží. Jenže zároveň kontroly na hranici s Irskem odmítá, neboť by mohly rozklížit teprve 20 let fungující mír, Velkopáteční dohodu mezi protestanty a katolíky (unionisty a republikány) v Severním Irsku. Zároveň ale moc nechce ani vnitřní kontroly na svém území, jež by vznikly po zavedení tzv. pojistky. Ta by vytvořila společnou celní zónu mezi Británií a EU, Severní Irsko by v řadě věcí nadále podléhalo unijním standardům a musela by se zavést dodatečná kontrola na trase mezi Severním Irskem a Británií.

Tady vznikají emoce, které vedly k odchodu ministra Raaba a dají se ukázat názorně. Hranice britsko-irská se v lecčems podobá slovensko-maďarské. Před 100 lety ještě neexistovala, je uměle narýsovaná a neodděluje etnicky či nábožensky homogenní celky. Zkuste si představit, že Slovensko vystupuje zEU a dohodne toto: většinově maďarské okresy na jihu budou v řadě věcí nadále podléhat unijním standardům. Úřední slovensko-maďarská hranice sice zůstane otevřená a bez kontrol, zato se dodatečné kontroly budou provádět uvnitř Slovenska, třeba na hranici mezi okresy Nové Zámky a Nitra.

Přijde vám to poněkud ujeté? Pak se ale nedivte, že řadě Britů přijde poněkud ujetá dohoda o brexitu. Prvotní problém spočívá samozřejmě v tom, že o těchto důsledcích voličům před referendem v červnu 2016 nikdo neřekl. Zbyněk Petráček