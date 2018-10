PETRÁČEK: Co s nevítězstvím. Po volbách v Hesensku Merkelová odejde z čela CDU

Praha Němečtí konzervativci jdou od nevítězství k nevítězství. V důležitých zemských volbách sice formálně vítězí (CSU v Bavorsku, CDU v Hesensku), ale jsou to vítězství Pyrrhova. Proto kancléřka ohlásila, že o další vedení křesťanských demokratů se ucházet nebude. Jistě, za výsledky voleb ve spolkových zemích plně neodpovídá.

Ale za to, že ona nevítězství odrážejí problém federální velké koalice v Berlíně, už ano. Proto se rozhodla pro předčasný fázový odchod. Nejprve z čela CDU, aby straníci pro příští spolkové volby stačili vybrat nového lídra. A pak i z politiky. Jako kancléřka by tak srovnala zápis svého mentora Helmuta Kohla (16 let v úřadě). Jenže na to, že příští spolkové volby nebudou předčasné, by teď nevsadil asi nikdo.

Vlády velkých koalic posilují politické okraje (logicky, když ve středu se kryjí konzervativci a socialisté). V Německu to doložily volby v Bavorsku i Hesensku. Tamní média jásají nad úspěchem Zelených titulky typu „Zeleným se zelení“. Ale to je zjednodušené vidění vysvětlitelné tím, že Zelené preferuje přes 10 procent německých voličů, ale přes 40 procent německých novinářů (podle dat institutu Allensbach).

Reálnější pohled skýtají čísla. Ano, Zelení si výrazně polepšili (o 8,9 % v Bavorsku, o 8,7 % v Hesensku). Ale ještě výrazněji v obou zemích posílila AfD (o 10,2 % v Bavorsku, o 9 % v Hesensku). A hlavním poraženým obou voleb není sociální demokracie, ale strany velké koalice v Berlíně (v Bavorsku ztratily CSU a SPD 21,4 % hlasů, v Hesensku ztratily CDU a SPD 22,2 %). Rozdíl mezi Zelenými a AfD zůstává hlavně v tom, že s prvními lze uzavírat koalice, což jim dává silné slovo a vyděračský potenciál, leč s druhými ne.

Výsledkem je celoněmecký trend. V zemi, jež bývala pilířem evropské stability a odolnosti vůči krizím, průšvihům i rozpočtovým dobrodružstvím, je stále těžší sestavit funkční vládu. Proto kancléřka postupně odchází. Ale jak její nástupce zařídí, aby voliči CDU neodcházeli ani k Zeleným, ani k AfD, je zatím ve hvězdách.