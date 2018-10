Skončit jako šéfka strany? Obrana útokem, říká o rozhodnutí Merkelové politolog

Mohuč Dlouholetá kancléřka a šéfka Křesťanskodemokratické unie (CDU) Angela Merkelová v pondělí oznámila, že už nebude znovu kandidovat do vedení strany. V­ čele vlády ji může udržet její renomé ve světě, soudí politolog Jürgen W. Falter z univerzity v Mohuči.

LN: Nekandidovat do vedení hlavní vládní strany, ale chtít zůstat kancléřkou. Může to fungovat?

Křesťanští demokraté s něčím takovým žádné zkušenosti nemají. Naopak sociální demokraté (SPD) ano a nejsou moc pozitivní. Například jejich kancléř Helmut Schmidt vždycky označoval na svou největší chybu, že nebyl předsedou strany, což později přispělo k jeho pádu.

LN: Proč se tak Merkelová rozhodla?

Vidím v tom z její strany realistické zhodnocení vlastní situace. Je to obrana útokem. Nechtěla čekat, až nebude moct následující vývoj sama ovlivnit. Možná také doufá, že včasným úkrokem stranou bude mít aspoň nějakou šanci rozhodnout o svém nástupci.

LN: Kdo má největší šance, že ji nahradí v čele CDU?

Je to zatím zcela otevřené. Bývalý poslanec Friedrich Merz oznámil svůj úmysl jako první. Má charisma, zná dobře vnitřní život CDU. Problémem je, že se kdysi rozešel s Merkelovou ve zlém, a není tudíž jasné, jak by oni dva mohli spolupracovat.

Politolog Jürgen W. Falter.

Favoritkou kancléřky je určitě její generální tajemnice Annegret Krampová-Karrenbauerová. Je to levicová katolička, která by v zásadě pokračovala v ­její politice.



Bez šancí není ani ministr zdravotnictví Jens Spahn, který je miláčkem členské základny. V minulosti Merkelovou hodně kritizoval, i kvůli uprchlíkům, ale pro kancléřku by byl Spahn menším problémem než Merz.

LN: Jak dlouho ještě bude Merkelová kancléřkou?

To bude záležet na vývoji politické situace. Pokud by měly v­příštích měsících navrch zahraničněpolitické otázky a problémy, tak jí to pomůže, protože Merkelová má stále ještě ve světě renomé. Jestliže by ale dominovala vnitropolitická témata, bylo by to pro ni těžší.

Hodně bude záležet na tom, jak se teď budou chovat sociální demokraté. Ti už dali najevo, že se teď pokusí využít situace a budou ve vládě daleko víc tlačit na pilu. Takže další konflikty v celostátním kabinetu jsou naprogramované.



LN: Může SPD chtít teď odejít z vlády?

Pokud by to teď udělali, byla by to sebevražda. V celostátních průzkumech jsou u 15 procent, což by v praxi znamenalo, že aspoň třetina poslanců by přišla o své mandáty. Pokud by se potvrdily průzkumy, propadla by se do bezvýznamnosti. Může doufat pouze v návrat lepších časů a do té doby vydržet ve vládě.

LN: Před 20 lety byli Němci svědky dlouhého odchodu kancléře Helmuta Kohla. Je Merkelová v podobné situaci?

Ještě ne. I proto, že veřejnost zatím není kancléřkou tak přesycená, jako tomu bylo v Kohlově případě. Chybí ale také dynamický protikandidát v osobě tehdejšího lídra sociálních demokratů Gerharda Schrödera. Voliči si tehdy přáli, aby jim stále vládla CDU, ale s jiným kancléřem.

LN: A dosud známí kandidáti do čela CDU jsou dostatečně dynamičtí?

Merz určitě ano, navíc je velmi dobrým řečníkem. Má určité politické zásady, které prosazuje, dokáže oslovit konzervativní křídlo strany, které se cítilo být Merkelovou vytlačováno na okraj. Jeho nevýhodou je, že už je dlouho mimo nejvyšší politiku. Rovněž jeho kritické komentáře na adresu vlády mohly být považovány jako projev nízké loajality.

Spahn se po jmenování do čela ministerstva zdravotnictví trochu stáhl, když se soustřeďoval na jeho řízení.

Krampová-Karrenbauerová má vysokou sociální inteligenci, jako premiérka v Sársku byla hodně oblíbená.

Nedá se ale pochopitelně vyloučit, že se objeví ještě nějaký další uchazeč. Pokud by například vstoupil do ringu premiér Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet, tak by určitě patřil k favoritům, protože šéfuje největší regionální organizaci CDU.