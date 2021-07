PETRÁČEK: Fotbal je kulatý. Euro 2021 inspirativně ukazuje střídání moci

Praha Kopané rozumí každý, zní klišé. Proto i autor této glosy napíše o fotbale, ač mu vůbec nerozumí. Ale někdy je právě to výhodou. Třeba člověk, který nerozumí fotbalu a jeho pozadí, žasne, že likvidační kop do hlavy brankáře Slavie se disciplinárně trestá daleko méně přísně než neprokázaný rasistický výrok na adresu hráče Glasgowa. Kdežto znalec s 33. stupněm zasvěcení to pochopí i vysvětlí hned. Cosi podobného platí i pro fotbalový šampionát.

Na vlně srdeční energie. Dánové chtějí zopakovat historický úspěch, musí ale porazit Čechy Je šampionát taková nuda, jak píší znalci v západní Evropě? Je špatně, že je na turnaji tolik týmů? Proti gustu žádný dišputát, leč autor to vidí jinak. Třeba tak, že je-li velebeným cílem všeho snažení liberální demokracie, právě Euro 2021 je jejím obrazem. Samozřejmě nedokonalým, jenže ani demokracie nemůže být dokonalá. Ale patří-li k definičním znakům liberální demokracie střídání moci, Euro 2021 je inspirativní ukázkou.

Mistry světa Francouze vyřadili už v osmifinále Švýcaři. Vždy jisté Němce zase Angličané (Gary Lineker dokonce na Twitteru pohřbil svůj ikonický výrok, že Němci vyhrají vždy.) Leckdo si může říci, že kdyby evropská (unijní) politika byla aspoň ze čtvrtiny tak vzrušivá, překvapivá a zábavná, euroskepse by výrazně polevila. Plyne-li z Eura 2021 nějaké poučení už teď, tak asi toto: nehrajme si předčasně na proroky a kádrováky. Slovutný list Financial Times hodnotil šampionát už po zahájení ve smyslu, že rozdělení Evropy na západ a východ stále působí a západní systém funguje lépe. I proto, že jeho národní týmy jsou rasově a etnicky rozmanitější. Je tomu skutečně tak? Když Švýcaři vyřadili Francouze, šlo by v duchu FT napsat, že „ušmudlaní Balkánci“ v dresech Švýcarska a pod vedením trenéra Petkoviče porazili „ideál multi kulti“ v dresech Francie. Nic si neidealizujme. „Ušmudlaný východ“ v lecčems pokulhává za západem. Ale kdo chce dělat předběžné závěry na aktuální společenskou objednávku, měl by vědět, že míč i fotbal bývá opravdu kulatý.