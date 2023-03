PETRÁČEK: Můj dům, můj hrad. Do doby, než se prosadí nová směrnice EU

Názor

Vyznáváte zásadu „můj dům, můj hrad“? Pak vězte, že bude platit už jen deset let. Asi. Prostě do doby, než se prosadí směrnice EU o energetické náročnosti budov, jejíž návrh v úterý schválil Evropský parlament. Pak se budou nové domy stavět jen jako bezemisní a za pár let se přizpůsobí i domy starší.