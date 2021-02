PETRÁČEK: Normálka, s pasem. Ani očkovací průkazy nepřinesou život jako dřív

Je dobře, že se neprosadil zápas s koronou podle stejných pravidel. Jisté státy tak slouží jako zkumavky či srovnávací vzorky. Bez Švédska a jeho liberálního postupu by šlo snáze říkat: Představte si, že by nebyla tvrdá uzávěra. Byl by to povzdech, který odpověď sugeruje sám: Byla by to cesta do pekla.

Jenže švédský příklad dokládá, že to cesta do pekla být nemusí. Čímž není řečeno, že v české společnosti by švédský postup vedl ke švédským výsledkům. Spíš naopak.

PETRÁČEK: Bojovníci se smrtí. Když o karanténních restrikcích rozhodují soudy Další zkumavkou je Izrael, stát nejvíce proočkovaný proti covidu. I tu číhají otázky. Vede ten primát k ráznému snížení čísel nákazy? V úhrnu moc ne. Vede k úlevě nemocnic od těžkých případů mezi seniory? Ano. Vede nazpět k normálu? Ano i ne, záleží na tom, jak si normál představujeme. Slouží-li Izrael jako zkumavka pro svět i pro nás, zásadní věc zažil ve středu. Byl to „koncert pro zelené pasy“, pro ty, kteří mají doklad o očkování proti covidu či o prodělání této nemoci. O tom tématu se dlouho spekuluje, EU o něm i politicky jedná. Ale Izrael jako první na světě „zelené pasy“ zavedl. PETRÁČEK: Test respirátorem. Jak obstojí stát, nemůže-li počítat s kutilstvím? Pro mnohé je ta praxe sporná, prý dělí společnost na kasty očkovaných a neočkovaných. Tomu se stát, v Izraeli i u nás, brání stejným argumentem: v základních službách nelze diskriminovat, ty musí být otevřené všem, ale jistá zvýhodnění pro očkované diskriminační nejsou. Ministr zdravotnictví Juli Edelstein řekl, že „zelené pasy“ mají usnadnit očkovaným návštěvu různých akcí. Na středeční koncert ale směli jen držitelé pasů. Tudíž nešlo o usnadnění, ale o umožnění. Je to téma do pranice. Na záběrech z koncertu ale našince překvapí jiná věc – všichni v hledišti mají roušky. Jak to, když už jsou „za vodou“? Ano, očkování je nejzásadnější krok na cestě k normálu. Urychlit ji mohou „zelené pasy“. Ale zkumavka Izraele ukazuje, že platí to, co už v lednu řekl bavorský premiér Söder: „Normální stav jako před koronou v dohledné době nebude.“ Je lepší si to přiznat, než si něco nalhávat.